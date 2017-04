Am Dienstag, 25. April, beginnt für die Abiturienten im Land die heiße Phase: Denn ab dann stehen die Abiturprüfungen auf dem Programm vieler Schüler. Im Regierungsbezirk Karlsruhe gehen insgesamt 13.518 Schüler an den Start.

An den allgemein bildenden Gymnasien im Bereich des Karlsruher Regierungspräsidiums werden dieses Jahr 9.142 Schüler geprüft. Darunter 1.160 Schüler an Gymnasien im Stadtkreis Karlsruhe und 1.311 im Landkreis. An den beruflichen Gymnasien werden 4.376 Schüler geprüft, davon 405 aus dem Stadtkreis und 711 aus dem Landkreis.

Die schriftliche Abiturprüfung beginnt für diese Schüler mit dem Fach Deutsch, das für alle zum Pflichtpensum der Prüfung gehört. Zur Wahl stehen dabei Aufgaben zu Georg Büchners "Dantons Tod", Max Frischs "Homo faber", Peters Stamms "Agnes" und ein Lyrikthema aus dem Bereich "Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart.

Die schriftliche Prüfung an den allgemein bildenden Gymnasien endet am Freitag, 5. Mai, mit dem Fach Französisch. Auf dem Prüfungsfahrplan bei den beruflichen Gymnasien steht der Abschluss mit dem Fach Deutsch schon am 25. April an. Die mündlichen Prüfungen finden für die allgemein bildenden wie für die beruflichen Gymnasien in der Zeit vom 26. Juni bis 7. Juli 2017 statt. Die konkreten Termine werden vor Ort festgelegt.