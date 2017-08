Ab dem 16. September kommt es zu Bauarbeiten auf der B36 zwischen Karlsruhe-Neureut und Leopoldshafen. Bei Instandhaltungsmaßnahmen wird voraussichtlich bis zum 12. November die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen erneuert. Der Verkehr muss umgeleitet werden.

Wie die Stadt in einer Presseinformation mitteilt, kommt es ab dem 16. September bis zum voraussichtlichen Bauende am 12. November auf der B36 zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Sanierungsarbeiten. Für die Erneuerung von insgesamt 140.000 Quadratmetern Straßenbelag ist ein Zeitfenster von acht Wochen vorgesehen.

Um die seit langem geplante Bauzeit einzuhalten und so auch die Belastung für die Verkehrsteilnehmer auf ein Minimum zu reduzieren, soll an den Wochenenden gegebenenfalls möglichst durchgehend gearbeitet werden. Ferner beginnen die Arbeiten zu Verkehrssicherung und -führung parallel in beide Richtungen.

Für die Abwicklung beider rund sieben Kilometer langen Strecken sind je drei Bauphasen vorgesehen. Dabei bleibt die B36 wechselseitig einstreifig befahrbar. Mit der Sperrung einzelner Auf- und Abfahrten zur beziehungsweise von der B36 werden die erforderlichen Umleitungsstrecken entsprechend ausgeschildert.

Da es sich um eine Bundesstraße handelt, trägt der Bund die Kosten von rund sechs Millionen Euro.