Im Nahverkehr um Karlsruhe wird sich mit einer Neu-Vergabe der Verkehrsvrträge einiges ändern: So sollen zwar die Linien direkt in die Innenstadt im Fahrplan bleiben, aber durch Zugverbindungen ergänzt werden.

Das Land Baden-Württemberg als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr beabsichtigt laut einer Pressemeldung des Karlsruher Landratsamts ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 die Schienenverkehre in der Region Karlsruhe teilweise neu zu strukturieren. Hiervon betroffen ist auch die Stadtbahnlinie S4 von Karlsruhe über Bretten nach Heilbronn.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, haben Landrat Christoph Schnaudigel und Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff Kontakt mit der für die Fahrpläne zuständigen Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) aufgenommen, um sich über die anstehenden Veränderungen und die möglichen Auswirkungen zu informieren. An dem Gespräch nahmen auch die Bürgermeister Thomas Nowitzki, Oberderdingen, Karl-Heinz Burgey, Walzbachtal, sowie Brettens Bürgermeister Michael Nöltner teil.

15 Minuten weniger Fahrzeit

Markus Kempf (NVBW) informierte in diesem Gespräch darüber, dass ab dem Jahr 2022 vorgesehen sei, eine stündlich verkehrende Regionalbahnverbindung zwischen Heilbronn und Karlsruhe Hauptbahnhof einzurichten. Diese neue Linie solle alle Gemeinden entlang der Strecke bedienen und einen Anschluss an das überregionale Schienenangebot sicherstellen.

Die Fahrzeit von Bretten zum Karlsruher Hauptbahnhof soll sich bei diesen Fahrten voraussichtlich um rund 15 Minuten verringern. Eine Zeitersparnis ergibt sich laut Landratsamt damit auch für Fahrgäste, die ab Karlsruhe weiter reisen, so reduziert sich beispielsweise auch die Fahrzeit nach Freiburg.

"Neben der Zeitersparnis profitieren die Fahrgäste, die diese Verbindungen nutzen, von höheren Kapazitäten und einem besseren Fahrkomfort der neuen Vollbahnen", heißt es in der Pressemeldung weiter. Dies kommt insbesondere mobilitätseingeschränkten Personen zu Gute. Für Kinderwagen, Gepäck oder Fahrräder bieten die Bahnen mehr Platz. Welches Unternehmen diese Verkehrsleistung zukünftig wahrnehmen wird, wird im Rahmen einer landesweiten Ausschreibung ermittelt. Daneben wird es auch weiterhin Fahrten in die Karlsruher Innenstadt geben, die wie bisher von der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) gefahren werden.

Landrat Christoph Schnaudigel stellt klar, dass niemand ein Interesse daran hat, die Verkehre gegenüber dem Status Quo zu verschlechtern, "Es werden ausreichend Fahrten in die Karlsruher Innenstadt erhalten bleiben. Diese nutzen vor allem Berufspendler und Menschen, die in Karlsruhe einkaufen oder die Freizeit verbringen", so der Landrat.

Zwei Verbindungen pro Stunde in die Karlsruher Innenstadt

Über die konkrete Ausgestaltung der ab dem Jahr 2022 geltenden Fahrpläne wird der Landkreis nach eigenen Angaben intensive Gespräche führen. Sicher sei bereits heute, dass mindestens zwei Fahrten stündlich direkt in die Karlsruher Innenstadt geführt werde. Auch wird es darum gehen, weitere sogenannte bedarfsgerechte Verstärkerfahrten für Berufspendler anzubieten.

Die nun geplanten zusätzlichen stündlichen Schnellverbindungen zum Hauptbahnhof sieht Landrat Schnaudigel positiv, "hiervon verspreche ich mir insbesondere Vorteile für Personen, die vom Hauptbahnhof zur ihrer Arbeitsstelle außerhalb von Karlsruhe weiterfahren."

