90-minütiges Workout: Otto-Dullenkopf-Park verwandelt sich in Sportplatz

Bereits seit dem 23. Oktober und noch bis zum 19. November findet deutschlandweit die Eventserie "Nature’s Gym - Bootie Edition" - ein kostenloses 90-minütiges Workout - statt. In Karlsruhe findet das Event am Samstag, 11. November, im Otto-Dullenkopf-Park statt. Los geht es um 13 Uhr.

Wie die Veranstalter des Events, Original Bootcamp und Merrell, erklären, ist "Nature's Gym" ein Konzept, welches den Sport an der frischen Luft symbolisiert. Es gibt also keinen festen Ort, an dem sich das "Nature's Gym" befindet.

Der klare Vorteil an dem Konzept ist dabei: Es hat 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich geöffnet. Denn für das Outdoor-Workout wird ausschließlich die Natur genutzt.

Anmeldung zum "Nature's Gym" in Karlsruhe am 11. November finden Sie hier.