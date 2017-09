Ein 81-jähriger Mann aus Karlsruhe wurde nach Polizeiangaben am frühen Mittwochabend Opfer eines Raubes als er sich mit seiner Lebensgefährtin auf dem Nachhauseweg befand.

Wie die Polizei mitteilte waren die Beiden auf der Mahlbergstraße auf Höhe des Anwesens Nr. 6 unterwegs als der 81-jährige von einem unbekannten Mann von hinten nach einer Haltestelle gefragt wurde.

"Als der ältere Herr antworten wollte, wurde ihm von dem Unbekannten seine goldene Halskette vom Hals gerissen und er wurde weg gestoßen", so die Polizei. Der Täter flüchtete in der Folge auf der Mahlbergstraße in Richtung Eichelbergstraße.

Das Opfer wollte die Verfolgung aufnehmen, kam dabei aber zu Fall und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Wert des Raubgutes beträgt ca. 800 Euro.



Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 groß mit rundem Gesicht. Außerdem soll er sehr kurze, dunkle Haare haben und arabischer oder nordafrikanischer Herkunft sein. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose, außerdem soll er eine dunkle Umhängetasche mit sich geführt haben.