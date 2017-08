11.10.2016 21:00 Karlsruhe "76respect": So geht Karlsruher Jugend heute!

18 Veranstaltungen in 18 Häusern an zwei Tagen – am kommenden Wochenende öffnen die Jugendhäuser in Karlsruhe ihre Türen. So geht Jugend heute - unter dem Motto "76respect" soll die Vielfalt der jugendlichen Aktivitäten präsentiert werden. Was in den einzelnen Jugendhäusern geplant ist und wofür der ausgefallene Name "76respect" steht - wir haben mit den Organisatoren gesprochen.