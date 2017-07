20.07.2017 18:00 Karlsruhe 59-Jähriger in Baugrube verschüttet: Mann stirbt in Krankenhaus

Ein 59-jähriger Bauarbeiter wurde am Donnerstag in Malsch schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in einer Baugrube verschüttet worden. Der 59-Jährige ist seinen Verletzungen erlegen..