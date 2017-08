Zurück aus der Winterpause: Pünktlich am Samstag, 1. April, nimmt die Schlossgartenbahn wieder den Betrieb auf. In diesem Jahr feiert die Karlsruher Gartenbahn ihr 50-jähriges Jubiläum.

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) berichten, dreht die Bahn ab dem 1. April immer an Samstagen von 13 bis 19 Uhr ihre Runden durch die Parkanlagen. An Sonn- und Feiertagen ist die Schlossgartenbahn immer von 11 bis 19 Uhr unterwegs. Zwischen dem 1. Juni und 29. September werden an den anderen Wochentagen zusätzliche Fahrten angeboten. Die Bahn fährt dann montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr durch den Schlosspark.

Sonderfahrten können nach telefonischer Anmeldung (Tel. 0721 6107-5885) an allen Betriebstagen durchgeführt werden. Bei schlechtem Wetter wird der Fahrbetrieb nicht durchgeführt. Auf eine nostalgische Zugreise können sich die Fahrgäste der Schlossgartenbahn zum Start des Betriebs am kommenden Samstag freuen, so versprechen es die VBK. Dann werden auch Fahrten im Dampfbetrieb mit der "Greif"-Lok durchgeführt.