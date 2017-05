Am vergangenen Donnerstag lud der SSC Karlsruhe zur turnusgemäßen Delegiertenversammlung. Dabei wurde unter anderem der Blick auf das bevorstehende Jubiläum, aber auch auf die finanzielle Situation gerichtet.

Nach den Jahresberichten durften sich bei der Versammlung drei "SSCler" über eine ganz besondere Überraschung freuen, so der Verein in einer Pressemeldung. Andreas Ramin, Vorsitzender des Karlsruher Sportkreises, ehrte Susanne Stöbener und Florian Schalwat aus dem SSC-Vorstand mit der bronzenen Ehrennadel des Badischen Sportbundes, Vorstandsmitglied Dieter Marschall durfte sich sogar über die Ehrennadel in Gold freuen.

Vorsitzender Gert Rudolph und die im Vorstand für die Veranstaltungsdurchführung verantwortliche Susanne Stöbener gaben einen Ausblick auf das 50-jährige Vereinsjubiläum, das mit einem großen Sportfestival am 1. und 2. Juli im Traugott-Bender-Sportpark gefeiert wird.

Im Anschluss gab die stellvertretende SSC-Geschäftsführerin Birgit Berg einen Einblick in die Finanzen des mitgliederstärksten Karlsruher Sportvereins. Beim Rechnungsabschluss 2016 stand ein Verlust im mittleren fünfstelligen Bereich zu Buche und auch für das laufende Jahr 2017 rechnet der SSC mit Verlusten in dieser Größenordnung.

Allerdings geben steigende Mitgliederzahlen, der Neubau Fitness- und Gesundheit, der im Herbst eingeweiht werden soll, und die sportlichen Erfolge des Vereins durchaus Grund zum Optimismus. So seien die Jahre 2016 und 2017 keine einfachen, aber der Verein investiere in seine Zukunft und plane langfristig und solide, wie Birgit Berg den anwesenden Delegierten erklärte. Diese entlasteten den Vereinsvorstand nach einem rundum positiven Bericht der Rechnungsprüfer dementsprechend dann auch einstimmig und gaben so den Weg frei für die ambitionierten Zukunftsplanungen des Vereins.

Der komplette amtierende Vorstand um den ersten Vorsitzenden Gert Rudolph wurde nach seiner Entlastung jeweils einstimmig für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren in seinen Ämtern bestätigt.