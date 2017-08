Ein Forscherteam des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gewann gemeinsam mit dem Swiss Plasma Center (SPC) den mit 50.000 Euro dotierten SOFT Innovation Prize der EU für Fusionsforschung. Das teilt das KIT in einer Pressemeldung mit.

Der Preis wurde während des Symposiums on Fusion Technology (Soft) in Prag übergeben. "Unser neuartiges Leiterdesign mit kreuzförmigen Querschnitt schafft es, mehr Strom energieeffizient zu transportieren als vergleichbare Kabel und ist sehr einfach zu fertigen" freuen sich Walter Fietz und Michael Wolf, die Entwickler des CroCo genannten Leiterkonzeptes.

Der am KIT entwickelte Kreuzleiter (englisch CrossConductor, kurz CroCo) besteht aus bandförmigen Hochtemperatur-Supraleitern (HTS) in zwei verschiedenen Breiten. Diese werden gestapelt und auf voller Länge verlötet, wobei im Querschnitt ein Kreuz entsteht. Durch eine zusätzliche leichte Verdrillung der Bänder werden die magnetischen Eigenschaften des Leiters optimiert. Schließlich wird der Leiter noch in einem Kupferrohr verpackt und die Lücken zwischen Kreuz und Rohr mit Lot gefüllt.

"Auf diese Art wird der herstellungsbedingt flache, bandförmige Supraleiter effizient in ein Rundkabel überführt, dessen Form die weitere Verarbeitung mit Standardprozessen enorm erleichtert", erklären Fietz und Wolf. Mittels des zum Patent angemeldeten Prototypens einer Fertigungsanlage konnten sie zeigen, dass die kontinuierliche Fertigung von CroCo-Leitern aus supraleitenden Bändern auf einfache Weise möglich ist.