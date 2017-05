Die Schneelage ist aktuell mau - doch schon zum neuen Jahr soll Frau Holle ihr Kissen schütteln. Zur Einstimmung und Vorbereitung haben wir für Sie exklusive Pisten-Tipps gesammelt. Fünf Skigebiete, die für Karlsruher Pistenfans schnell zu erreichen sind.

Feldberg im Schwarzwald

Natürlich weniger schneesicher als die großen Brüder in den Alpen, aber bei ausreichender Schneelage ein lohnendes Tagesziel und ein sehr ordentliches Skigebiet. Am Wochenende allerdings ziemlich voll und dementsprechend kann man schon mal den halben Tag am Lift verbringen.

Entfernung: 179 Kilometer

Fahrzeit: Zirka 2 Stunden

Pisten: 63 Kilometer - 850 bis 1493 Meter Höhe

Kosten: Tagespass 35 Euro

Wie es auf dem Feldberg aktuell um den Schnee bestellt ist: Auf der Webseite des Liftverbunds geben Webcams Einblick: https://www.liftverbund-feldberg.de/Webcams

La-Bresse - Hohneck

La Bresse ist ein Geheimtipp! Kaum weiter als der Feldberg, aber viel weniger überlaufen und dazu günstiger. Sehr schön gelegen in den Vogesen mit vielen Waldabfahrten. Beachtliche Schneemengen jedes Jahr. Und als i-Tüpfelchen: Am Wochenende haben einige Lifte unter Flutlicht bis 21.45 Uhr offen.

Entfernung: 200 Kilometer

Fahrzeit: Zirka 2.45 Stunden

Pisten: 50 Kilometer - 900 bis 1.350 Meter Höhe

Kosten: Tagespass 29,30 Euro

Wie es in La Bresse aktuell aussieht: Die Webseite des Skigebiets bietet Webcam-Einblicke: http://labresse.labellemontagne.com/hiver/webcam/

Oberstdorf - Kleinwalsertal

Durch seine enorme Größe, auch für eine mehrtägige Fahrt geeignet und dazu noch sehr schneesicher. Zusammenschluss der Skigebiete Nebelhorn, Fellhorn/Kanzelwand, Söllereck und Walmendigerhorn/Ifen/Heuberg. Leider etwas zerfleddert, so dass man ohne den Bus zu benutzen, nicht zwischen den Skigebieten hin und her springen kann.

Entfernung: 285 Kilometer

Fahrzeit: Zirka 3 Stunden

Pisten: 130 Kilometer - 828 bis 2.224 Meter Höhe

Kosten: Tagespass 46 Euro

Wie sieht es hier mit dem Schnee aus? Werfen Sie einen Blick in die Allgäu-Webcams: https://www.oberstdorf.de/webcams/ und https://www.kleinwalsertal.com/de/aktuelles-und-service/webcams

Faschina - Damüls - Mellau

Ein Schnee -Traum im Bregenzerwald. Zusammenhängende 109 Kilometer Piste und ein riesiges Freeride-Gebiet in Tagesfahrtentfernung! Laut eigener Angaben das "schneereichste Dorf der Welt". Dazu noch relativ unbekannt und nicht so überlaufen.

Entfernung: 320 Kilometer

Fahrzeit: Zirka 3.30 Stunden

Pisten: 109 Kilometer - 710 bis 2.051 Meter Höhe

Kosten: Tagespass 49 Euro

Einen Blick in die Webcams gibt es auf folgender Webseite: http://www.bergfex.at/mellau/webcams/c7972/

Engelberg -Titlis

Sehr schneesicheres Skigebiet mit entsprechender Höhenlage, gleich hinter Luzern gelegen. Recht anspruchsvoll und mit guten Free-Ride-Möglichkeiten. Aber es ist eben in der Schweiz und da ist nicht nur der Liftpass teuer.

Entfernung: 320 Kilometer

Fahrzeit: Zirka 3.30 Stunden

Pisten: 82 Kilometer – 1.050 bis 3.028 Meter Höhe

Kosten: Tagespass 65 Schweizer Franken

Wie steht es hier um die Pistenverhältnisse? Auf der offiziellen Engelberg-Seite geben Webcams Einblick: http://www.engelberg.ch/webcams/