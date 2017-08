Karlsruhe gehört zu den Gewinnern beim Wettbewerb "Klimaaktive Kommune 2016". Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt vor. Die Auszeichnung wurde für das Projekt "Anpassung an den Klimawandel – Bestandsaufnahme, Strategie, Umsetzung" vergeben.

Ausgeschrieben wird der Wettbewerb "Klimaaktive Kommune" vom Bundesumweltministerium und dem Deutschen Institut für Urbanistik. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gratulierte der Stadt Karlsruhe und den weiteren Preisträgern. "Die Kommunen zeigen, wie Klimaschutz und Klimaanpassung vor Ort erfolgreich umgesetzt werden können", wird sie in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Umweltbürgermeister Klaus Stapf nahm am Montag den Preis in Berlin entgegen. Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro ist in die Umsetzung weiterer Vorhaben zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel zu investieren. "Das Preisgeld wird in die Initiative 'Meine Grüne Stadt Karlsruhe' fließen. Gemeinsam mit den Bürgern wollen wir quartiersbezogen Projektideen unter anderem zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung weiterentwickeln und verstärkt in die Umsetzung bringen", kündigt er an.

Klimawandel und Hitzeschutz in der Karlsruher Politik

Das ausgezeichnete Projekt "Anpassung an den Klimawandel – Bestandsaufnahme, Strategie, Umsetzung" wurde 2013 vom Karlsruher Gemeinderat beschlossen. Die Idee: Allgemeine Erkenntnisse zum Klimawandel in Deutschland und Baden-Württemberg zusammenfassen und mit den lokalen Gegebenheiten und bisherigen Aktivitäten der Stadt abgleichen.

Darüber hinaus werden nach Aussage der Stadt Ansätze und Handlungsfelder für die zukünftige Anpassung an den Klimawandel vor Ort identifiziert. Die Klimaanpassungsstrategie bildet neben dem 2009 erstellten städtischen Klimaschutzkonzept und der 2012 veröffentlichten Machbarkeitsstudie "Klimaneutrales Karlsruhe 2050" die dritte Säule der Karlsruher Klimapolitik und gewährleistet eine enge Verknüpfung mit dem Thema Klimaschutz.

Ein neues Projekt bei der Umsetzung der Karlsruher Strategie befasst sich mit "Hitzeschutz und Nachtlüftung für städtische Gebäude". Hier geht es um intelligente Kühl- und Lüftungslösungen ohne energieaufwändige und damit klimaschädliche Klimaanlagen. "In einem Pilotvorhaben konnte bereits eine automatisch geregelte Fensterlüftung umgesetzt werden, die Schulräume tagsüber mit Frischluft versorgt und nachts die Auskühlung sichert", so die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Bei der Stadtplanung spielt das Thema Klimaanpassung eine besonders wichtige Rolle, so die Stadt weiter. Im Sinne einer klimaangepassten Stadtentwicklung hat die Stadt Karlsruhe einen "Städtebaulichen Rahmenplan Klimaanpassung" erstellt.