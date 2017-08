29.03.2017 21:00 Karlsruhe "24hLauf für Kinderrechte": Karlsruhe geht wieder an den Start

In diesem Jahr wird zum inzwischen zum 15. Mal der "24hLauf für Kinderrechte" am 8. und 9. Juli in Karlsruhe ausgetragen. Veranstaltet wird der Lauf vom Stadtjugendausschuss. Der Startschuss fällt auf dem Gelände der SG Siemens in der Nordweststadt.