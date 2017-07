vor 1 Stunde Karlsruhe "24hLauf für Kinderrechte": 64.000 Euro für guten Zweck gesammelt

Mit einem Rekordergebnis von 63.803 Euro ist am Sonntagnachmittag der "24hLauf für Kinderrechte" des Stadtjugendausschusses (stja) zu Ende gegangen. Damit können laut Veranstalter alle 30 eingereichten Projekte für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe in den kommenden Wochen und Monaten umgesetzt werden.