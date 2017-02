Im Mühlacker haben Diebe die Navigationsgeräte und die Steuerungseinheiten aus zwei Autos gestohlen. Noch sind die Diebe unbekannt. Die Polizei Mühlacker bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Freitag wurden im Wohngebiet "Senderhang" in Mühlacker zwei Autos der Marke BMW aufgebrochen. Nach Aussage der Polizei, entwendeten die Diebe nach dem Einschlagen der Seitenscheiben die Navigationsgeräte samt Steuerungseinheit auf fachmännische Weise. Die zwei hochwertigen Autos standen in der Einsteinstraße sowie in der Braunstraße.

Mit der Tat wurde ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro angerichtet. Um die Täter ausfindig machen zu können, hofft die Polizei derzeit noch auf Hinweisgeber und Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Nummer 07041/96930 mit der Polizei in Verbindung setzen.