vor 6 Stunden Karlsruhe 19-Jähriger nach Messerattacke in Karlsruhe schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Karlsruhe mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte er am späten Dienstagabend mit zwei jungen Männern an einer Haltestelle auf die Straßenbahn gewartet.