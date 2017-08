vor 1 Stunde Karlsruhe 13 Festnahmen und Sperrung der Karlstraße nach Party-Eskalation

Eine Geburtstagsfeier in der Karlsruher Innenstadt führte heute Morgen zu insgesamt dreizehn Festnahmen und sorgte für Einschränkungen im Straßenbahnverkehr, so heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.