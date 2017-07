In diesem Jahr steht für die Lions Clubs ein großes Jubiläum an: Sie feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Allein in der Region gehören rund 2.000 Menschen den "Löwen" an. Aber was wollen die Lions Clubs? Und wie wird man überhaupt Mitglied? ka-news hat nachgefragt.

Wenn Thomas Paulus die Mission des Lions Clubs erklären will, spricht er von einer Arztpraxis in Mühlacker. Ein Lions-Aspirant hatte hier ein leerstehendes Haus. Darin: eine aufgegebene Arztpraxis in Vollausstattung. Der Bekannte hätte die Utensilien teuer verkaufen können, wandte sich aber an Paulus und fragte, ob dieser nicht dafür Verwendung hätte. Paulus griff zum Telefonhörer und kontaktierte einen Lions-Freund in Ungarn. Man bräuchte die Arztpraxis nicht, lautete die Antwort aus Ungarn, aber Bekannte in der Ukraine wären dankbar für jede Spende.

An einem Samstag dann schlugen 15 Lions-Mitglieder Arztmöbel ab, verpackten OP-Tisch und -Lampe und schoben die Pakete in den Transporter eines Freundes mit Geschäftsbeziehungen zu Ungarn. Der verfrachtete die Ware in Ungarn in einen Lkw mit Endstation Ukraine.

"Immer mehr Menschen möchten sich sozial engagieren"

Lions Clubs International eine weltweite Vereinigung von 1,4 Millionen Menschen. In Chicago 1917 gegründet, feiern die Lions-Freunde, wie sie sich selbst nennen, in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Thomas Paulus ist Governor des Lions-Districts 111-SN. In Vereinssprache: Vorsitzender eines Bezirks, der von Mannheim im Norden bis nach Freudenstadt im Süden und im Osten bis an die Grenze Württembergs reicht. Zu seinem District gehören 56 Clubs mit rund 1.900 Mitgliedern. Neun davon befinden sich in Karlsruhe. Der jüngste der neun Clubs, der Lions-Club Residenz, eröffnete erst vor wenigen Wochen.

Die Vorstellung von Männern in schweren Ledersesseln mit rauchigem Single Malt hat mit dem Selbstverständnis der Lions-Freunde nur wenig gemein. Die Mitglieder treffen sich nach eigener Aussage in Gaststätten oder bei einem der Mitglieder zu Hause. Die Clubs seien dabei weitgehend unabhängig. Jeder Club plane seine eigenen Aktivitäten. "Die Scheckbuchmentalität ist uns fremd", sagt District Governor Paulus. "Wir wollen etwas auf die Beine stellen, damit Spenden generieren und so soziale Projekte unterstützen."

Im ersten Halbjahr dieses Jahres sammelten die Lions nach eigenen Angaben im District 630.000 Euro ein. "Das Jubiläum setzt Kräfte frei", frohlockt Paulus. Das Geld fließt etwa in die Lions-Hornhautbank an der Universität Heidelberg, in Projektarbeit mit Geflüchteten oder kommt der Bahnhofsmission zu. Im Jubiläumsjahr dominiert bei nahezu allen Aktivitäten die Zahl 100.

Sie organisieren ein Oldtimerrennen mit 100 Fahrzeugen oder, wie der älteste der Karlsruher Clubs, eine Spende von 100 mal 100 Euro an die Bahnhofsmission in Karlsruhe. Dass der neunte Karlsruher Club ausgerechnet im Jubiläumsjahr gegründet wurde, ist für Thomas Paulus kein Zufall. "Immer mehr Menschen möchten sich sozial engagieren, das macht sich auch in der Zahl unserer Mitglieder bemerkbar."

Löwe werden ist gar nicht so einfach

Doch Wille allein reicht nicht aus für eine Mitgliedschaft bei den Lions. Wer ein Lions-Mitglied nicht persönlich oder über ein paar Ecken kennt, dürfte es schwer haben. "Direkte Bewerbungen sind zunächst nicht der übliche Weg, allerdings können über die Homepage des Clubs alle notwendigen Informationen über den Club und auch über die Art und Weise der Aufnahme erlangt werden", sagt Henner Ingenohl, Präsident des Lions-Clubs Karlsruhe, dem ältesten der neun Karlsruher Clubs.

"Ein mögliches neues Mitglied, sei es über eine Anfrage von außen oder über einen Vorschlag aus dem Kreise der Clubmitglieder, stellt sich bei uns vor und am Ende entscheiden die Clubmitglieder über die Aufnahme." Frauen hatten dabei lange das Nachsehen. Der erste Club in Deutschland nahm erst 1987 Frauen auf. Mittlerweile gibt es auch reine Frauen-Clubs.

Mitglieder schlagen neue Mitglieder vor. Kommt da nicht die Vielfalt zu kurz? "Das könnte man im ersten Moment meinen", sagt Ingenohl. Man sei natürlich eine homogene Gruppe, die gemeinsam die Ziele der Lions, etwa soziales Engagement, verfolge. "Darüber hinaus ist aber unsere Gruppe in der beruflichen Ausrichtung vom Arzt bis zum Handwerker und auch von ihren Charakteren her sehr vielfältig."

Eine Liste mit allen Clubs der Region ist unter folgendem hier einsehbar (Link führt auf externe Seite).