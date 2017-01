vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruherin warnt: "Fremder wollte an Ampel in mein Auto steigen"

"Wenn ihr alleine im Auto unterwegs seid, verriegelt eure Türen, wenn ihr die Möglichkeit habt!" Das riet am Sonntag eine Karlsruherin anderen Usern in einer Facebookgruppe. Der Grund: Wie sie berichtet, hatte ein Unbekannter am Mühlburger Bahnhof versucht, zu ihr ins Auto zu steigen. Eine neue Masche von Autodieben?