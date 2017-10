Die Karlsruher Polizei hat sich am Freitag mit einer Vermisstensuche an die Presse gewandt. Seit Mittwochmittag ist die 34-Jährige Nadine Metzger vermisst. Wer kann Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Seit Mittwochmittag, 25. Oktober 2017, wird die 34-jährige Nadine Diana Metzger der Karlsruher Waldstadt vermisst. " Aufgrund eines vorliegenden Krankheitsbildes ist von einer Eigengefährdung auszugehen, so die Polizei in ihrer Meldung an die Presse.

Die Frau ist zirka 1,60 Meter groß, schlank und hat halblange, glatte, dunkelbraune Haare. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einer Jeanshose und einer dunklen Jacke bekleidet und hatte einen braunen Rucksack bei sich. Es ist nicht auszuschließen, dass die Vermisste sich mit ihrem schwarzen Damenfahrrad fortbewegt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Vermisste seit den Mittagsstunden des 25. Oktober 2017 gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können um ihre Meldung unter 0721/939-5555.