Die Zirkuselefanten Maya und Nanda sollen im Karlsruher Zoo wieder vereint werden. Dazu hatte sich der Zoologische Stadtgarten bereit erklärt. Wann genau der Umzug Mayas stattfinden soll, war bisher unklar. Jetzt wird das Umzugsdatum etwas konkreter.

Dass Maya auf jeden Fall in den Karlsruher Zoo kommen soll, steht schon seit einiger Zeit fest. Im November des vergangenen Jahres erklärten die Verantwortlichen, Nandas ehemalige Zirkuspartnerin in die Fächerstadt holen zu wollen. Die Zusammenführung der beiden Dickhäuterinnen solle so schnell wie möglich stattfinden, betonte Zoochef Matthias Reinschmidt.

Ein sofortiger Umzug Mayas war aber nicht möglich. Zum einen sei eine Zusammenführung bei kalten Temperaturen nicht denkbar, meint Zoo-Sprecher Deible im Gespräch mit ka-news. Nach dem Tod von Elefantendame Shanti sollte der Dickhäuter-WG zudem Zeit zum Trauern gegeben werden. Inzwischen befinden sich der Karlsruher Zoo und Elefantenbesitzer Hardy Scholl im Gespräch über die Umzugspläne.

Ein genaues Datum für den Umzug gibt es noch nicht. Wie Deible bestätigt, wird Maya aber voraussichtlich noch in diesem Jahr in die Altersresidenz ziehen: "Es wird von unserer Seite angestrebt, dass sie noch im ersten Halbjahr 2017 kommt." Vor Mai ist ein Umzug aus Sicht des Zoos unwahrscheinlich. Eine endgültige Vereinbarung mit Besitzer Scholl gibt derzeit noch nicht.