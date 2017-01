Erneut ist in Karlsruhe eine Frau angegriffen und sexuell belästigt worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu früheren Vorfällen. Sowohl in Bulach, Rüppurr, der Süd- und Oststadt hatte ein Unbekannter Frauen auf ähnliche Weise angegangen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war die 23-jährige Geschädigte am Samstagabend kurz nach 21 Uhr mit der Straßenbahn Linie 2 vom Gottesauer Platz in Richtung Südstadt unterwegs. Der 23-Jährigen fiel ein Mann auf, der sie in der Straßenbahn ständig anschaute. Dieser verließ die Straßenbahn an der Haltestelle "Rüppurrer Tor".

Unbekannter starrt 23-Jährige in Bahn an

Die junge Frau verblieb noch in der Straßenbahn und verließ diese an der nächsten Haltestelle "Werderstraße". Als sie zu Fuß in der Morgenstraße - zwischen Rankestraße und Luisenstraße - angelangt war, packte sie der Mann, der sie zuvor in der Straßenbahn ständig beobachtet hatte, von hinten am Arm und drückte sie mit dem Rücken gegen eine Hauswand.

Die junge Frau wehrte sich, konnte jedoch nicht verhindern, daß der Täter seine Lippen auf ihren Mund presste. Erst als eine Passantin mit Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbeiging, konnte sich die junge Frau losreißen. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zusammenhang mit anderen Überfällen?

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: 20 bis 23 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Der Mann hatte nach Aussage des Opfers südländisches Aussehen. Er hatte dunkles Haar und einen dunklen Teint. Er trug eine rote Sportjacke und eine graue Strickmütze und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

"Aufgrund der Tatörtlichkeit, der Vorgehensweise und der Personenbeschreibung des Täters ist ein Zusammenhang mit vorausgegangenen Taten wahrscheinlich", teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, insbesondere die Passantin, die zum Tatzeitpunkt mit ihrem Hund den Tatort passierte, sich telefonisch unter (0721) 939-5555 zu melden.