Karlsruher Stadtfest: "Ein gelungenes Fest am Wochenende "

Anzeige

Das zweitägige Karlsruher Stadtfest, das am vergangenen Wochenende vom Kooperationsmarketing, bestehend aus der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH, der City Initiative Karlsruhe (CIK) und der Karlsruher Schieneninfrastruktur-GmbH (KASIG), veranstaltet wurde, bewies anhand der großen Besucherzahl wieder einmal, dass das Stadtfest-Konzept mit seiner Kombination von Erlebnis und Einkauf den richtigen Kurs eingeschlagen hat. So die Verantwortlichen in einer Pressemeldung.

"Besucher aus Karlsruhe und der Region sowie dem benachbarten Elsass nutzten die beiden Tage nicht nur ausgiebig zum Einkauf, sondern waren auch sichtlich von dem umfangreichen Angebot an Aktionen und Show-Acts begeistert", so die Verantwortlichen weiter. Mit dem zentralen Veranstaltungsort Friedrichsplatz und den fünf Spielstationen in der Innenstadt habe das Stadtfest ein facettenreiches Programm für alle Altersgruppe geboten.

Die Besucher konnten sich zudem Bilder im Rahmen der Sympathiekampagne der Karlsruher Innenstadt "Karlsruhe. Sieh mit dem Herzen." bei einem zum Foto umgebautem Auto, die Funkybooth, mit ihrem Lieblingsspruch der Kampagne fotografieren lassen. Die Bilder konnten direkt vor Ort ausgedruckt und somit auch ein besonderes Stück Karlsruhe als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.

Auch der Einzelhandel zeigte sich zufrieden mit der Kundenresonanz während des Stadtfestes. Nicht nur das herbstlich schöne Wetter, vor allem am Sonntag, sorgte für eine gute Shoppingstimmung: Voran der verkaufsoffene Sonntag war ein attraktiver Magnet, der zum Stadt- und Einkaufsbummel einlud.

"Das Stadtfest gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen für den Karlsruher Einzelhandel und zu den beliebtesten Veranstaltungen der Besucher. Wir präsentieren uns gerne und freuen uns, den Kunden die Einkaufs- und Erlebnisvielfalt der Karlsruher Innenstadt durch unsere Produkte und Serviceangebote näher zu bringen", so Frau Anke Büntig-Walter, Vorstand der City Initiative Karlsruhe.