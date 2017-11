In Karlsruhe diskutieren Experten über neue Konzepte für mehr Bewegung bei Kindern. Dazu kommen sie diese Woche am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen.

Wie können Kinder in einer digitalisierten Welt sportlich aktiv und fit bleiben? Experten aus Gesundheit, Sport und Politik diskutieren über diese Frage am KIT. Das kündigte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung an. Den Anstoß für das Forum im Auftrag der Stadt Karlsruhe hatten die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, KULT und FDP im Gemeinderat gegeben.

Das Sportforum hat sich zum Ziel gesetzt, Strategien für die Verbesserung der sportmotorischen Fähigkeiten von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter in Zeiten zunehmender Digitalisierung zu entwickeln. Dabei diskutieren Experten aus Gesundheit, Sport und Politik am Freitag, 10. November, von 13.30 bis 18.30 Uhr am Institut für Sportwissenschaft (IfSS) des KIT am Engler-Bunte-Ring 15.

Dem Forum geht die Eröffnung durch Bürgermeister Martin Lenz und der Vortrag von IfSS-Leiter Prof. Dr. Alexander Woll voraus, der über Ursachen für die zunehmenden sportmotorischen Defizite berichten will. Im zweiten Teil wollen die Teilnehmer nach tragfähigen und zukunftsorientierten Konzepten für einen "Karlsruher Weg" für mehr Bewegung bei Kindern suchen.