Vor rund 15 Jahren kam die Idee für den "Karlsruher Sonnenfächer" auf. Seither geriet das Projekt immer wieder ins Stocken, die Verantwortlichen sahen sich immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert. Jetzt wollen sie einen neuen Ansatz für die Gestaltung wagen.

Etwa 10.000 handgemachte, sonnengelbe Fliesen in allen Fächerstraßen pünktlich zum 300. Geburtstag der Stadt Karlsruhe - das war die ursprüngliche Idee hinter dem "Karlsruher Sonnenfächer". Bürger und Freunde von Karlsruhe sollten ihrer Stadt mit einer eigenen Fliese ein Geschenk zum großen Jubiläum machen. Kostenpunkt: zwischen 400 und 600 Euro pro Fliese.

Doch das Projekt hatte seitdem die ersten Fliesen verlegt wurden, immer wieder Probleme. So stand nach dem Startschuss zunächst die Frage im Raum, wer eigentlich die Reinigung der verschmutzten Steine bezahlen soll. Auch sah der ursprüngliche Plan vor, dass entlang der Waldhornstraße gefliest werden sollte - das allerdings wollten die Spender nicht. Knapp zwei Jahre später sorgten dann die Fliesenqualität und -gestaltung für Diskussionen. Als die Majolika dann noch in finanzielle Schwierigkeiten geriet, kam Unsicherheit potentieller Spender hinzu.

Viele Spender warten auf Verlegung ihrer Fliese

Der Mann hinter dem "Sonnenfächer" ist Bernhard Burger. Er gründete im August 2002 den Verein "Sonnenfächer", um das Vorhaben anzupacken und Bürger und Freunde der Fächerstadt für das Fliesen-Projekt zu gewinnen. Bereits im vergangenen Jahr berichtet er gegenüber ka-news, dass die Bestellungen allerdings "nur noch tröpfchenweise" kamen. Die Nachfrage habe im Laufe der Jahre immer weiter abgenommen, wie er nun im Gespräch mit ka-news erklärt.

"Viele Karlsruher, die eine Fliese bestellt und bezahlt haben, warten berechtigterweise darauf, diese bald im Sonnenfächer in der Stadt wiederzufinden. Mit dem Verlegen kann aber erst begonnen werden, sobald mindestens 200 Fliesen zusammen gekommen sind", erklärt der Sonnenfächer-Vorstand die Situation. Geht es nach Burger, dann soll in naher Zukunft Sonnenfächerfliesen in die Kronenstraße kommen.

Wann genau die Arbeiten beginnen und wann die Fliesen dort zu finden sind, kann Burger noch nicht abschätzen. "Sobald die 200 Fliesen bereit liegen, bekommen wir von der Stadt die Zusage, dass sie verlegt werden können." Bis zu 3.000 Fliesen könnten in der Theorie verlegt werden. "Einige Fächerstraßen sind aufgrund der Verkehrslage nicht verfügbar", erklärt Bernhard Burger.

Kinder konnten Motive selbst gestalten

Die Verantwortlichen haben sich hier eine Besonderheit überlegt: 50 der 200 Fliesen, die in der Kronenstraße verlegt werden sollen, werden von Kindern gestaltet. Dazu hat der "Sonnenfächer Verein" Schulen in und um Karlsruhe angefragt und eine Ausstellung mit 650 gesammelten Motiven organisiert.

Von Donnerstag, 19. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober werden die Zeichnungen von Kindern in den Räumen des ehemaligen Kindergartens St. Agnes zwischen 14 und 20 Uhr ausgestellt sein. Eine siebenköpfige Jury wird dann eine Woche nach Beginn der Ausstellung die 50 besten Zeichnungen auswählen.

Die 600 eingereichten Zeichnungen wertet Bernhard Burger als Zeichen, dass sich nach wie vor viele Menschen in Karlsruhe für das Projekt interessieren. Zu sehen sind auf DIN-A4-Blättern verschiedene, von Kindern gestaltete Motive. Die von der Jury ausgewählten Fliesen gehen dann in die Produktion und sollen mit den anderen Fliesen in der Kronenstraße verlegt werden.

Mehr zum Thema:

"Es zieht sich": Karlsruher Sonnenfächer steht vor neuen Problemen

Karlsruher Sonnenfächer: Jetzt ist die Kronenstraße dran!

Streit um Sonnenfächer-Fliesen: "Wir folgen der Stadt nicht wie Sklaven"

Karlsruher Sonnenfächer: Die neuen Fliesen gibt's zum "Fächerfäscht"