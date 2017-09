vor 59 Minuten Karlsruhe Karlsruher Schlossgartenbahn: Sommerbetrieb endet am Wochenende

Am kommenden Wochenende endet der Sommerbetrieb der Schlossgartenbahn. Für den Herbstbetrieb stellen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) den Fahrplan der Freizeitbahn am Sonntag, 1. Oktober, um.

Die Bahn nehme die Besucher des Schlossgartens dann nur noch an Wochenenden und Feiertagen mit auf eine nostalgische Reise durch die Parkanlage, so die VBK. Ausnahme seien allerdings die Brückentage am Montag, 2. Oktober, wenn die Bahn auf ihrem 2,7 Kilometer langen Rundkurs mit einer Diesellok unterwegs sei und am Montag, 30. Oktober, wenn die Bahn mit Dampfbetrieb ihre Runden drehe. Letzter Betriebstag der Schlossgartenbahn vor der Winterpause sei nach Aussage der Verkehrsbetriebe am Mittwoch, 1. November.