Die Partei "die Rechte" plant in Karlsruhe den bundesweiten "Tag der Deutschen Zukunft". Oberbürgermeister Mentrup sagte zu, juristische Schritte prüfen zu lassen, bei einer Petition wurden über 8.000 Stimmen gegen die Veranstaltung gesammelt. Jetzt meldet sich auch die Karlsruher SPD zu Wort.

In einem Schreiben an Ersten Bürgermeister Wolfram Jäger fordert die SPD-Fraktion den Dezernenten auf, doch alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, "um den Nazi-Aufmarsch am 3. Juni in Durlach zu verbieten". Dabei sei man sich durchaus der Hürden für ein Demonstrationsverbot bewusst, so SPD-Fraktionschef Parsa Marvi. "Wir wollen dennoch nichts unversucht lassen, eine Nazi-Großdemonstration am 3. Juni zu verhindern."

Für Sorgen bezüglich der Sicherheit sei Bürgermeister Jäger der richtige Ansprechpartner. Sollte er an der Durchsetzung eines Verbots wegen Gefahr für die öffentliche Sicherheit/Ordnung scheitern, so könne er bestimmt zumindest ein griffiges Sicherheitskonzept vorlegen, so hoffen es die Sozialdemokraten.

