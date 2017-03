vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Polizei warnt: Falscher Polizist in Südweststadt unterwegs

In einer Pressemitteilung warnt die Polizei vor einem Betrüger: In der Karlsruher Südweststadt hat sich am Donnerstagnachmittag erneut ein Mann gegenüber einer älteren Frau fälschlicherweise als Polizeibeamter vorgestellt und sie anschließend über Wertsachen in ihrer Wohnung ausgehorcht.