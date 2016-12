Seit der Nacht zum Montag wird eine 69-jährige Frau aus Karlsruhe-Oberreut vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass die Frau aufgrund ihrer gesundheitlichen Beschwerden auf Hilfe angewiesen ist.

Bei der Suche nach der 69 Jahre alten Irene Mayer aus dem Stadtteil Oberreut bittet die Karlsruher Kriminalpolizei um Mithilfe. Die unter einer beginnenden Demenz leidende Frau, die ihre Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße normalerweise nur noch mit einem Betreuer verlässt, hatte letztmals in der Nacht zum Montag gegen 03.30 Uhr Kontakt zu Angehörigen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Seit Erstattung der Vermisstenanzeige um 08.00 Uhr sucht die Polizei den Bereich in und um Oberreut mit Streifenwagenbesatzungen und Fußstreifen ab.

Die Vermisste ist 69 Jahre alt, 167 cm groß und schlank. Nach einer Operation am Hals ist sie nicht in der Lage, zu sprechen. Frau Mayer hat schwarzes halblanges Haar, das sie zumeist zu einem Pferdeschwanz gebunden hat. Vermutlich trägt sie über einem gelbwattierten Nachtgewand eine weiße hüftlange Steppweste. Zudem dürfte sie mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet sein.

Wer die Frau gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann, wird unter Telefon 0721/939-5555 oder unter der Notrufnummer 110 um seine Meldung gebeten.