Franz Semling wird zum 1.12.2016 neuer Polizei-Vizepräsident in Karlsruhe.

"Angesichts der aktuellen Sicherheitslage hat die Personalauswahl in den Führungsetagen der Polizei eine noch größere Bedeutung", so Staatsekretär Martin Jäger in einer entsprechenden Pressemeldung. Und weiter: "Denn hier werden schließlich die Weichen für eine erfolgreiche Sicherheitsarbeit gestellt. Wir sind überzeugt, dass die Bestellung von Franz Semling die Fortführung der hervorragenden Arbeit von Roland Lay sichert."

Franz Semling wird seinen Dienst in Karlsruhe zum 1. Dezember 2016 als Leiter des dortigen Führungs- und Einsatzstabes antreten. Bis zu seiner Ernennung zum Polizeivizepräsidenten wird er mit der Wahrnehmung der Aufgaben des stellvertretenden Leiters des Polizeipräsidiums Karlsruhe betraut.