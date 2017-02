Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sieht im Schulz-Effekt einen Weckruf für alle demokratischen Parteien.

Das Umfrageplus der SPD durch Martin Schulz als Kanzlerkandidat zeige, dass demokratische Parteien ein Angebot für die Bürger sein könnten, wenn sie mit Personen antreten, die begeisterten. Die Wähler müssten dann nicht den Eindruck haben, sie müssten sich Gruppen zuwenden, denen sie gar nicht zutrauen, dass sie in der Regierung etwas bewirken könnten. "Das ist erstmal für die Demokratie eine ganz wichtige Erfahrung, die wir im Moment machen. Ich würde mir wünschen, dass alle anderen Parteien jetzt auch aufwachen", sagte Mentrup am Freitag.

Nicht nur als Sozialdemokrat habe der Schulz-Effekt für ihn etwas "ganz Befriedigendes und Begeisterndes". Der 2012 im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit zum OB gewählte Mentrup, der auch bei Nicht-SPD-Wählern populär ist, hatte im vergangenen Jahr Ambitionen für den stellvertretenden SPD-Landesvorsitz gezeigt. Er hat jedoch nach eigenen Angaben "in der bisherigen Konstellation" derzeit daran kein Interesse. Der Landes-SPD riet er, jetzt erst einmal den Bundestagswahlkampf abzuwarten und sich dann landespolitisch zu positionieren - auch vor dem Hintergrund von Grün-Schwarz "mit der ganzen Arroganz der Macht".

Der Schulz-Effekt beschert der SPD bundesweit nicht nur ein Hoch in den Umfragen, sondern nach Jahren des Niedergangs auch einen kleinen Mitgliederzuwachs. Seit Martin Schulz am 24. Januar als Kanzlerkandidat vorgeschlagen wurde, traten mehr als 6564 Bürger allein via Internet in die Partei ein.