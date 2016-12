Im Karlsruher Stadtteil Neureut kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr. In der Nordschule in der Friedhofstraße war ein Brand ausgebrochen.

Eine Augenzeugin berichtet im Gespräch mit ka-news, dass am Dach ein Funken zu sehen war. Wenig später habe sie Rauch aus einem Fenster des Schulgebäudes steigen sehen. Wie Holger Franken, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe bestätigt, brach das Feuer im Sekretariat im ersten Obergeschoss des Gebäudes aus.

Man habe den Brand allerdings innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gehabt. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Aktuell geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt aus, da das Gebäude bei der Ankunft der Feuerwehr verschlossen war.

Schule in Neureut in Flammen Alle Bilder

Aktualisierung, 10.45 Uhr:

In einer offiziellen Meldung bestätigt die Branddirektion der Stadt Karlsruhe den Brand in der Nordschule. Nach Aussage der Feuerwehr stand das Sekretariat im ersten Obergeschoss in Flammen. "Das Zimmer der Schulleiterin wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Brand wurde durch aufmerksame Jugendliche um 19.12 Uhr gemeldet. "Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr auf das Sekretariat begrenzt werden", erklärt die Branddirektion weiter. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Aktualisierung, 13.30 Uhr:

Offenbar auf einen technischen Defekt war am Mittwochabend ein Feuer im Sekretariat der Nordschule in Neureut zurückzuführen. Das berichtet die Karlsruher Polizei in einer eigenen Pressemitteilung.

Spielende Kinder hatten gegen 19.10 Uhr von der Straße aus eine Stichflamme im ersten Obergeschoss des Schulgebäudes bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Gemeinsam konnte die Feuerwehr dann ein rasches Ende machen. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.