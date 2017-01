vor 54 Minuten Karlsruhe Karlsruher Innenstadt: Herrenlose Taschen lösen Polizeieinsatz aus

In der Karlsruher Innenstadt ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ursache waren zwei herrenlose Taschen vor dem Gebäude der L-Bank am Schlosszirkel.