vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Innenstadt: Diebe stehlen Laptops und Kamera aus Lokal

In der Karlsruher Innenstadt wurde in der Nacht zum Montag eine Gaststätte aufgebrochen. Wie die Karlsruher Polizei berichtet, erbeutete der Dieb aus dem Lokal in der Kronenstraße zwei Laptops, eine Digitalkamera und ein Mobiltelefon.