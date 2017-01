Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wurde eine Straßenbahnscheibe am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 15.30 Uhr vermutlich durch ein Geschoss zerstört. Eine 70-Jährige erlitt ein Knalltrauma.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei an der Haltestelle Hauptbahnhof. Hier stand eine Bahn der Linie 2, in der auch eine 70 Jahre alte Frau saß. "Plötzlich splitterte die Seitenscheibe, ohne in sich zusammenzufallen, mit einem lauten Knall", berichtet die Polizei.

Die 70-Jährige erlitt neben einem Schock auch ein Knalltrauma. Die Straßenbahn fuhr weiter und die Frau stieg einige Haltestellen weiter aus. Derzeit gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass ein wie auch immer geartetes Geschoß die Scheibe getroffen hat.

Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigungsserie im Bereich Ettlingen und Karlsruhe besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, erreichbar unter der Telefonnummer 07243/32000, in Verbindung zu setzen.

Der Artikel wurde nachträglich aktualisiert.