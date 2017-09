vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Hauptbahnhof: Frau verliert Bewusstsein und stürzt ins Gleis

Am Hauptbahnhof in Karlsruhe hat eine Frau am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr das Bewusstsein verloren. Wie die Bundespolizei berichtet, stürzte sie auf das Gleis. Das Gleis acht war während des Polizeieinsatzes gesperrt.