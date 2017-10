Joachim Wohlfeil, Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe, erhält mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Geehrt wird der langjährige Karlsruher Kammerpräsident für seine Verdienste im Handwerk und für sein ehrenamtliches Engagement.

In feierlichem Rahmen wurde der langjährige Karlsruher Kammerpräsident in Anwesenheit von Oberbürgermeister Frank Mentrup im Palais Solms in Karlsruhe geehrt. Den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehenen Orden überreichte am späten Nachmittag Staatssekretärin Katrin Schütz vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg.

Joachim Wohlfeil steht seit 1999 an der Spitze der Handwerkskammer Karlsruhe. Das langjährige und vielseitige Engagement sei "eine ganz besondere Lebensleistung im Dienste des Handwerks, der Wirtschaft und unserer Gesellschaft", so Schütz. Sie hob vor allem sein langjähriges Engagement in der Kreishandwerkerschaft Karlsruhe, in der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Karlsruhe sowie im Amt des Präsidenten der Handwerkskammer Karlsruhe hervor.