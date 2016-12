Wochenende ist Ausgehzeit: In Karlsruhe gibt es dafür eine Vielzahl an möglichen Zielen. Ein Teil davon ist im "Karlsruher Gastroquartett" beschrieben. Aber jetzt sind Sie dran: Wie gut kennen die die Karlsruher Gastro-Szene?

Krokokeller schlägt Aposto im Gründungsjahr. Der Stich Erdbeermund gegen Scuffy's Irish Pub geht in Sachen "Ältester Barkeeper" knapp an das Erdbeermund. Und was die Kapazität angeht, hat der App Club im Vergleich zum Aposto die Nase vorne.

Diese und noch viele weitere Vergleiche der Gastro-Szene sind mit dem neuen "Karlsruher Gastroquartett" möglich. Neben dem Spiel, welches 24 Locations auflistet, gibt es zu jedem Lokal, Bar oder Club auch noch fünf Eigenschaften - sowie einen Gutschein für das jeweilige Ausgehziel. Die Verantwortlichen versprechen so Freigetränke, Speisen, Eintritte und Co. im Wert von rund 120 Euro.

P.S.: Bis zum Ende scrollen lohnt sich. Wir verlosen unter allen Teilnehmern unseres Gewinnspiels fünf Ausgaben des Karlsruher Gastroquartetts. Einsendeschluss: Dienstag, 6. Dezember, 23.59 Uhr