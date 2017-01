vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Experte warnt: Versorgung für Suchtkranke in Gefahr

Drogenkranke, die auf Ersatzstoffe angewiesen sind, können nach Einschätzung von Experten bald nicht mehr ausreichend versorgt werden. "Wir sind akut in Not und eine Lösung ist nicht in Sicht", sagte die Drogenbeauftragte der Stadt Karlsruhe, Cordula Sailer.