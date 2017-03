vor 42 Minuten Karlsruhe Karlsruher Bürger gefragt: Wie barrierefrei ist Daxlanden?

Die nächste Stadtteil-Sprechstunde der kommunalen Behindertenbeauftragten Ulrike Wernert findet am Montag, 3. April, im Nachbarschaftsbüro WILLKommen, Pappelallee 18b, in Daxlanden statt. Das kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an.