Am kommenden Samstag, den 3. Juni, wird in Karlsruhe einiges los sein: Nicht nur die Demonstration der Partei "Die Rechte" im Zuge des "Tags der deutschen Zukunft" ist angemeldet. Auch einige Gegendemos sowie diverse Kundgebungen - unter anderem die der Stadt unter dem Motto "Karlsruhe zeigt Flagge" - sind zu erwarten.

Wie die Polizei am Montag in einem Pressegespräch mitteilt, muss am 3. Juni mit rund 600 bis 900 Personen beim "Tag der deutschen Zukunft" und mindestens 6.500 Gegendemonstranten gerechnet werden. Wegen der zum Teil zu erwartenden gewaltbereiten Personen sollen nach Aussage von Polizeipräsident Freisleben Wasserwerfer, Hunde- und Reiterstaffeln sowie ein Antikonfliktteam der Polizei im Einsatz sein.

Doch auch andere Auswirkungen werden am kommenden Samstag zu spüren sein: Einschränkung liegen beispielsweise bei den Straßensperrungen, Halteverboten und geschlossenen Geschäften. So auch im ÖPNV: Nach Aussage von Björn Weiße, Leiter des Karlsruher Ordnungsamts, sei vor allem die Linie 1 an diesem Tag beeinträchtigt.

"Wir haben nichts mit neonazistischen Verhalten zu tun"

Nachdem das Karlsruher Polizeipräsidium und das Ordnungsamt über den Einsatz informierten und eine Einschätzung der Lage abgaben, äußert sich nun auch die Stadt zum Thema. Oberbürgermeister Frank Mentrup will am Samstag vor allem ein Signal setzen: "Wir haben nichts mit neonazistischem Verhalten zu tun."

Ein Signal also, das das bunte und vielfältige Karlsruhe verdeutlichen soll. Und das gelinge an diesem Tag am besten durch die Vielfalt sowohl im Publikum als auch auf den Bühnen am Stephanplatz und am Durlacher Bahnhof: Im Rahmen der Kampagne "Karlsruhe zeigt Flagge" werden nach Aussage des Oberbürgermeisters viele Veranstaltungen anlässlich rechtspopulistischer und rechtsextremer Aktivitäten zu sehen sein. Nicht zuletzt die Gegenkundgebung und Demo am Durlacher Bahnhof ab 12.30 Uhr.

"Für Vielfalt und Zivilcourage"

Und nicht nur der Oberbürgermeister ist der Meinung, dass ein deutliches Gegensignal gesetzt werden muss: So erklärt Karsten Kremer vom Christopher-Street-Day Karlsruhe am Dienstag im Pressegespräch, dass auch im Rahmen der "Demoparade", die am Samstag am Stephanplatz um 14 Uhr unter dem Motto "Bunte Liebe statt brauner Hass" starten wird, für eine offene und tolerante Gesellschaft demonstriert werden soll. Zuvor könne der Tag ab 11 Uhr beim Familienfest auf dem Stephanplatz gemeinsam begonnen werden.

Auch aus den Reihen des Badischen Staatstheaters will man ein deutliches Zeichen setzen: Wie der Generaltintendant Peter Spuhler deutlich macht, verstehe sich das Theater in Karlsruhe als "ein Theater in einer offenen Gesellschaft." Am Abend des 3. Juni lädt das Stadttheater deshalb ab 20 Uhr zu Gesprächen über "unsere offene Gesellschaft" ein. Während der Veranstaltung "Für Vielfalt und Zivilcourage" werden unter anderem die Hambuger Publizistin Liane Bednarz und auch der Oberbürgermeister Impulse geben.

Unterdessen wird in Durlach auf die bevorstehenden Ereignisse reagiert: Die Initiative "durlacherleben" hat für den Abend am 2. Juni einen "verkaufslangen Abend" bis 21 Uhr eingerichtet, um alle Einkäufe für Pfingsten schon vor den Demos erledigen zu können.