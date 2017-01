vor 30 Minuten Karlsruhe Karlsruhe wird grüner: Mehr als 100.000 Euro für neue Bäume!

Die Stadt Karlsruhe beschließt die Annahme der Spenden an städtische Dienststellen und Gesellschaften. Die öffentliche Sitzung findet Dienstag, 24.Januar um 16.30 Uhr im Rathaus am Marktplatz statt. In einer Pressemitteilung verrät die Stadt, welche Spenden Karlsruhe erhalten hat.