Auch zum Jahreswechsel hatten die Beamten zu tun: Insgesamt sieben Einbrüche waren bei der Polizei in Karlsruhe während der Silvesternacht im Stadtgebiet zu verzeichnen. Und auch in der Region waren Diebe unterwegs.

In drei Fällen blieb es dabei lediglich bei einem Versuch, in den weiteren vier Fällen hatten die Täter jedoch Erfolg und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei hervor.

Diebe durchsuchen sämtliche Zimmer

Am Samstag schlugen Einbrecher bereits zwischen 11 und 16 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Reinmuthstraße ein und gelangten hierüber in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten des Anwesens und entwendeten mehrere Gegenstände von noch unbekanntem Wert.

Im Stadtteil Rintheim drangen Unbekannte zwischen 18.20 und 5 Uhr in ein Einfamilienhaus im Finkenschlagweg ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Die Diebe durchsuchten sämtliche Zimmer, wurden dabei aber offensichtlich nicht fündig, so dass sie ohne Beute flüchteten.

Indem sie eine Terrassentür zwischen 16.30 und 0.20 Uhr aufhebelten, gelangten Langfinger in ein Einfamilienhaus in der Taubenstraße in Karlsruhe-Daxlanden. Bei ihrer Suche nach Beute nahmen die Täter schließlich einen kleinen Tresor mitsamt Inhalt an sich.

Einbrecher scheitern an Fenster und Terassentür

In der Konradin-Kreutzer-Straße schlugen Diebe zwischen 17.30 und 0.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und nahmen dabei etliche Schmuckstücke und einen kompletten Tresor mit sich, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Zwischen 18 und 8.30 Uhr versuchten Einbrecher vergeblich in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße zu gelangen. Mehrere Hebelversuche an Fenstern und der Terrassentür schlugen fehl, so dass die Diebe schließlich von ihrem Vorhaben abließen und sich davonmachten, wie die Polizei weiter berichtet.

Im Hirtenweg setzte ein Unbekannter kurz nach 2 Uhr gerade dazu an, das Fenster eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Ein anwesender Bewohner hatte aber bemerkt, dass jemand den Rollladen hochgeschoben hatte und schaltete das Licht ein. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht.

Zudem hebelten Unbekannte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Rüppurrer Straße auf. Im Treppenhaus versuchten sie dann aber vergeblich, das Türschloss zu einer Wohnung aufzubrechen.

Mehrere Autos in Karlsruhe aufgebrochen

Und auch Autos waren in Karlsruhe im Visier von Dieben. So haben Unbekannte in der Silvesternacht zwischen 19 und 3.30 Uhr an zwei in der Zähringerstraße abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem Pkw erbeuteten die Diebe eine Sporttasche mitsamt Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro.

Eine aus dem zweiten Auto entwendete Tragetasche konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort vollständig aufgefunden werden. "Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/6663311 in Verbindung zu setzen", bittet die Polizei.

Ein weiterer Vorfall: Unbekannte haben zwischen Samstag, 13:30 Uhr und Sonntag, 02:20 Uhr an einem in der Karlsruher Scheffelstraße geparkten Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und daraus ein Paar Damenstiefel entwendet. Der verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro übersteigt dabei den Wert der erbeuteten Stiefel deutlich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/9394611 in Verbindung zu setzen.

Auch Graben-Neudorf und Malsch betroffen

Des Weiteren schlugen Diebe auch in der Region zu. So wurde in Graben-Neudorf ein Container mit Tabakwaren am Sonntagabend in der Heidelberger Straße aufgebrochen. Nach den Feststellungen des gegen 23.15 Uhr von Zeugen verständigten Polizeireviers Philippsburg waren die Unbekannten mit Hilfe einer Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangt. Die Polizei bittet in diesem Fall um Hinweise unter der Nummer (07256) 93290.

Ebenfalls in Graben-Neudorf brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Amalienstraße zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr ein. Im Haus wurden alle Zimmer durchwühlt. Der oder die Täter stahlen Schmuck, sowie eine Spielkonsole und Elektronikartikel. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Waldprechtsstraße in Malsch hat vermutlich ein Einzeltäter zwischen der Nacht zum Samstag und dem Neujahrsmorgen einen Spielautomaten aufgebrochen und überdies Wechsel- und Spargeld in noch unbekannter Höhe an sich gebracht.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen war der Einbrecher über ein Dachfenster ins Gebäude gelangt und hatte über eine Ausziehleiter zunächst die Nebenräume des Lokals erreicht. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise unter der Nummer (07246) 1324.