Karlsruhe übernimmt: Wann schaltet sich die Bundesanwaltschaft ein?

Haus der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/Archiv

Wenn ein Fall von besonderer Bedeutung ist, schaltet sich die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ein. Die Behörde, die seit 1950 ihren Sitz in der Fächerstadt hat, agiert als Staatsanwaltschaft des Bundes. Sie ist damit die oberste Strafverfolgungsbehörde in Deutschland. Geleitet wird die Behörde von Peter Frank, der seit 2015 als Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof tätig ist.

Terror, Extremismus und Spionage

Die Bundesanwaltschaft ist allerdings nicht die vorgesetzte Behörde aller Staatsanwaltschaften, sondern hat eigene, festgelegte Zuständigkeitsbereiche. Die Karlsruher Strafverfolgungsbehörde darf daher nur in bestimmten Fällen die Ermittlungen übernehmen. Sie schaltet sich immer dann ein, wenn die Fälle Schutzcharakter haben wie etwa bei Spionage, Extremismus oder Völkerrechtsverbrechen.

Damit ist die Bundesanwaltschaft immer zuständig, wenn es um Taten mit terroristischem Hintergrund geht. Im September meldete die Karlsruher Behörde, dass im Zusammenhang mit dem Syrien-Krieg über 120 Verfahren gegen mehr als 170 Beschuldigte laufen würden.

Auch im Fall aus Chemnitz hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell geht man bei der Bundesanwaltschaft davon aus, dass der 22-Jährige geplant hatte, einen islamistisch motivierten Anschlag durchzuführen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttag. Die Polizei fahndet weiterhin bundesweit nach dem mutmaßlichen Islamisten, der Kontakte zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben soll.

