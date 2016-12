Der Deutsche Gewerkschaftsbund, Stadtverband Karlsruhe, unterstützt die vom Netzwerk Karlsruhe gegen rechts initiierte Petition „Schluss jetzt! Karlsruhe ohne Hass und Hetze, kein TddZ 2017“. Das geht aus einer Pressemeldung des Verbands hervor.

Die Petition (Link zu externer Seite) fordere Oberbürgermeister Frank Mentrup und den Karlsruher Gemeinderat auf, weitere politische und juristische Maßnahmen zu ergreifen, damit Karlsruhe rassistischem und menschenfeindlichem Gedankengut keinen Raum bietet.

Anlässlich des heutigen erneuten Aufmarsch der Neonazis um "Karlsruhe wehrt sich" erklärt Dieter Bürk, Vorsitzender des DGB Stadtverband Karlsruhe: "Über dreißig Mal mussten Mitglieder des Netzwerk gegen rechts seit 2015 gegen Rechtspopulisten und Neonazis in Karlsruhe auf die Straße gehen. Die Rechten fühlen sich in Karlsruhe anscheinend sehr wohl: Für den 3. Juni 2017 ist ein Nazi-Aufmarsch zum sogenannten "Tag der deutschen Zukunft" in Karlsruhe angekündigt. Es muss uns gelingen, zusammen mit der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik solche Aufmärsche bereits im Vorfeld unmöglich zu machen."

Wie Bürk in der Pressemeldung weiter zitiert wird: "Wenn auf den sogenannten Spaziergängen von 'Karlsruhe wehrt sich' nachweislich der Ruf nach der Rückkehr des Nationalsozialismus laut wird, dann haben diese Aufmärsche den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung für jeden sichtbar längst verlassen. Wir können nicht zulassen, dass diese antidemokratischen Hetzparolen weiter auf den Straßen und Plätzen in Karlsruhe, sogar vor dem Bundesverfassungsgericht geäußert werden."