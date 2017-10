vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruhe oder Kapstadt - Wer wird Ausrichter der Ökumene-Vollversammlung 2021?

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat Karlsruhe als Ort der nächsten, weltweiten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen im Jahre 2021 vorgeschlagen. Neben der Fächerstadt komme auch Kapstadt (Südafrika) als Austragungsort in Frage. Die endgültige Entscheidung falle im Juni 2018 in Genf.