Karlsruhe grüner machen: Die Stadt ruft die Bürger zum Mitmachen auf

Bei der Ideenwerkstatt solle in Arbeitsgruppe Ideen und Anregungen aus den ersten beiden Begleitgruppen zur "Grünen Stadt" und des ersten Abendmarktes aufgegriffen werden: Was können Bürger gemeinsam und mit Unterstützung der Stadt unternehmen, um Karlsruhe "grüner" zu machen? Wie soll dieses Ziel erreicht werden? Wen oder was braucht es dafür?

Anmeldung sind noch bis Dienstag, 8. November, möglich - auf der Internetseite gruenestadt.karsruhe.de (Mitmachen/Ideenwerkstadt) oder telefonisch beim städtischen Umwelt- und Arbeitsschutz unter 0721/133-3107.

Noch bis 4. November besteht die Möglichkeit, die Bildergalerie "Hier ist mein Grün" auf gruenestadt.karlsruhe.de (Fotoaktion) um eigene, ganz persönliche Eindrücke zu erweitern. Willkommen sind Bilder zu den Themen Stadtgrün, Naturerlebnis und Naturschutz genauso wie Fotos aus den Bereichen Bewegung, Gesundheit, Lebensqualität, Klimaschutz und Klimaanpassung. Bereits hochgeladene Bilder lassen sich in der Fotogalerie bewundern: Yoga im Park, Herbststimmung im Schlossgarten oder Besucher des neuen Abendmarkts.

Als Preise winken eine Familienjahreskarte des Zoologischen Stadtgartens sowie Gutscheine für die Biolandgärtnerei Schmälzle, die Firma Unverpackt, das Café Initial und den Weltladen.