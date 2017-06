Der Sommer hat sich in Karlsruhe gemeldet. Passend zu den steigenden Temperaturen locken in den kommenden Wochen einige Sommer- und Straßenfeste in der Region ins Freie. Wir verraten Ihnen, welche Termine Sie nicht verpassen sollten.

Der Juni neigt sich dem Ende zu. Aber auch in den kommenden Tagen locken noch einige Fest zum Ausgehen ins Freie. Großes Kulturfest am Rheinhafen, Bierbörse, Streetfood, Live-Musik oder Strafenfeste- die große Sommerfest-Saison steht erst am Anfang. Wir verraten Ihnen in unserer Übersicht, wo in in den kommenden Wochen was los ist:

Juni

Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni: HafenKulturFest der Rheinhäfen Karlsruhe im Rheinhafen

der Rheinhäfen Karlsruhe im Rheinhafen Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni: Grötzinger Kulturmeile

Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni: Eggensteiner Straßenfest mit Festumzug und Fassanstich am Samstag.

mit Festumzug und Fassanstich am Samstag. Freitag, 30. Juni: Die Studenten aus der Karlsruher Willy-Andreas-Allee laden zum traditionellen Parkplatzfest .

. Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3.Juli: Peter- und Paul-Fest des Mittelaltervereins alt-Brettenheim in Bretten

des Mittelaltervereins alt-Brettenheim in Bretten Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli: 98. Lindenblütenfest in der Karlsruher Weststadt

Juli

Freitag, 7. Juli und Samstag, 8. Juli: Durlacher Altstadtfest

Samstag, 8. Juli: Mikado Sommerfest vor dem Kulturhaus Mikado in Karlsruhe.

vor dem Kulturhaus Mikado in Karlsruhe. Samstag. 8. Juli und Sonntag, 9. Juli: Seefest mit Kanadierrennen und Beachvolleyball-Turnier in Eggenstein-Leopoldshafen.

mit Kanadierrennen und Beachvolleyball-Turnier in Eggenstein-Leopoldshafen. Samstag, 8. bis Montag, 10. Juli: Bruchsaler Schlossfest der Bruchsaler Vereine vor dem Barockschloss.

der Bruchsaler Vereine vor dem Barockschloss. Donnerstag, 13. Juli, bis Montag, 17. Juli: 67. Volks- und Heimatfest in Muggensturm

in Muggensturm Samstag, 15. Juli, bis Montag, 17. Juli: Mittelalterliches Reichsstadtfest im Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim.

im Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim. Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli: Wein- und Straßenfest in Weingarten

in Weingarten Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli: India Summer Days in der Günther-Klotz-Anlage

in der Günther-Klotz-Anlage Samstag, 22. Juli: 18. Großes Lichterfest im Enzauenpark in Pforzheim

August

Sonntag, 6. August: Wein- und Grillfest auf dem Panoramaweg in Keltern

auf dem Panoramaweg in Keltern Freitag, 25. August bis Sonntag, 27. August: 16. Karlsruher Bierbörse

Samstag, 26. und Sonntag, 27. August: Marktfest in Ettlingen mit Kunsthandwerkermarkt

in Ettlingen mit Kunsthandwerkermarkt Samstag, 26. bis Montag, 28. August: Straßenfest in Hambrücken

September

Freitag, 8. bis Sonntag, 10. September: 2. Foodtruck-Konvention in Karlsruhe auf den Schlossplatz rund um das Karl-Friedrich Denkmal

in Karlsruhe auf den Schlossplatz rund um das Karl-Friedrich Denkmal Freitag, 15. bis Sonntag, 17. September: Altstadtfest in Gernsbach

Sie wollen einen schnellen Überblick? Auf unserer Karte finden Sie nochmal eine genaue Übersicht mit den Sommerfesten rund um Karlsruhe und der Region:

