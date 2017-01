02.01.2017 13:15 Karlsruhe Karlsruhe: Wenig Regen lässt Wasserstand der Flüsse im Südwesten sinken

Die Wasserstände der Flüsse in Baden-Württemberg sind in den vergangenen Wochen stark gesunken. Der Rhein hatte am Montagmorgen am Pegel Maxau in Karlsruhe einen Stand von 3,38 Metern.