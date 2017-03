Wie die Karlsruher Polizei berichtet, waren in der Nacht zum Samstag Randalierer im Stadtteil Knielingen unterwegs. Auf dem Gelände eines Autohauses, einer Autovermietung sowie eines Kleingartenvereins richteten die Unbekannten einen erheblichen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.

Die bislang unbekannten Täter zerstachen laut Pressemitteilung der Karlsruher Polizei zwischen 20 Uhr und 7 Uhr auf dem frei zugänglichen Firmengelände eines Autohauses in der Straße "Im Husarenlager" insgesamt sechs Autoreifen an zwei abgestellten Fahrzeugen. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von etwa 1.500 Euro.

"Die mutmaßlich selben Randalierer zerstachen in einem ähnlichen Zeitraum mehrere Reifen auf dem Gelände einer Autovermietung in der Siemensallee", so die Polizei weiter. Dieses Mal fielen ihnen fünf Reifen zum Opfer. die Höhe des Schaden: zirka 1.400 Euro.

Ein weiteres Ziel der Täter war am Freitag oder Samstag das Areal des Kleingartenvereins "Husarenlager". In insgesamt 18 Gärten wurden Beschädigungen an Zäunen, Gartenhäuschen oder Geräteschuppen festgestellt. Ebenfalls wurde versucht, in mehrere Gartenhütten einzubrechen. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Weiterhin setzten sie mehrere kleinere Gegenstände in Brand und bei einem unweit abgestellten Pkw-Anhänger beschädigten sie die Plane durch Schnitte und Brandlöcher.

Auch hier dürfte der Schaden nach Schätzungen der Karlsruher Polizei insgesamt bei mehreren tausend Euro liegen. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Nummer 0721/939-4611 entgegengenommen werden.